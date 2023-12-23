بالصور- أحمد الفيشاوي يلتقي بإبنه وزوجته..ويوجه لهما هذه الكلمات

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ميرنا وليد - بيروت - أطل الفنان المصري أحمد الفيشاوي على الجمهور بعد لقائه مع غبنه وزوجته للإحتفال بعيد الميلاد سوياً، حيث نشر عبر حسابه الخاص صور تجمعه بهم بأجواء عائلية مليئة بالحب وعلقت بكلمات معبرة قائلاً: "لقد عادوا من أجلي، ميلاد مجيد يا عزيزي".
شارك الفنان المصري احمد الفيشاوي الجمهور مجموعة صور عبر حسابه الخاص، كشف فيها عن ملامح شخصية "حسن المنوفي"، المقرر أن يقدمها في فيلمه الكوميدي الجديد "منقدر ظروفك".
والفيلم "بنقدر ظروفك تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم، وبطولة أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة.
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