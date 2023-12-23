بإطلالة الأميرات..ديمة قندلفت تسحر العيون بفستان أحمر بغاية الأناقة

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة السورية ديمة قندلفت بأخر إطلالتها، حيث سحرت الجمهور بفستان في غاية الأناقة منخلال صورة عبر حسابها الخاص، وإرتدت ديمة فستان باللون الأحمر من دون أكمام اوف شولدر ذات تصميممميز طويل وواسع ذات لمعة خفيفة، وربطت شعرها إلى الأعلى على شكل كعكة مع مكياج رائع اظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكانت انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي صوراً للممثلة السورية ديمة قندلفت، بدون ماكياج في المطار.

وانهالت التعليقات المتنمرة على ديمة، وجاءت هذه التعليقات مستفزة لجمهور الممثلة المحبوبة، ومن بين التعليقات المدافعة :"التنمر على خلق الله صار مقرف ، الاي بيعلقوا اجمل يعني؟! يورجونا اشكالهم بلا فلتر و بلا مساحيق تجميل ، والله عيب عيب"، "المشكله ان شكلها حلو فعلا وطبيعي وحتي بشرتها مناسبه جدا لطبيعه حياتها وسنها مش عارفه الناس معايير الجمال عندها اتغيرت ولا حصل ايه".

