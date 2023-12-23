ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية شيري عادل متابعيها كواليس تصوير الحلقة 44 من مسلسل "الوصفة السحرية".

ونشرت شيري عبر حسابها الرسمي، صورة لسكريبت العمل، وعلقت عليها قائلة: " الوصفة السحرية لزواج ناجح.. الحلقة 44 العجينة".

كما نشرت شيري مقطعي فيديو يوثقان الأجواء في موقع التصوير، وظهر في مقطعي الفيديو كل من لقاء سويدان وهايدي كرم وهما تلتقطان الصور.

يذكر أن مسلسل "الوصفة السحرية" المؤلف من 45 حلقة، يناقش قضايا اجتماعية تهم المقبلين على الزواج، بالإضافة إلى المشاكل التي يواجهها الأزواج في السنوات الأولى.

و مسلسل "الوصفة السحرية" من إخراج خيري سالم، وبطولة كل من شيري عادل وعمر الشناوي وكارولين عزمي وهايدي كرم وإسلام جمال.

وتؤدي هايدي في المسلسل دور "أميرة" التي تعمل محاسبة في أحد البنوك والتي تقدم تنازلات كثيرة لزوجها الذي يخدعها باستمرار بسبب ضعف شخصيتها.

كانت هذه تفاصيل خبر شيري عادل تحمس متابعيها لـ "الوصفة السحرية" وتنشر كواليس المسلسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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