صورة لـ فاتن حمامة تعود لأكثر من 80 عاماً!

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ميرنا وليد - بيروت - انتشرت صورة نُسبت للممثلة المصرية الراحلة فاتن حمامة قبل أن تبلغ عامها العاشر، وذلك من أحداث فيلم "يوم سعيد" عام 1940، الى جانب الفنان الراحل محمد عبد الوهاب.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة التي تعود لأكثر من ثمانين عاماً، من الظهور الأول للنجمة التي تركت بصمة في تاريخ السينما المصرية لاتقانها وجمالها النادرين.
وكان هذا الظهور هو باب الأمل لـ فاتن حمامة، إذ انطلقت بعده للمشاركة بعمل آخر عام 1944، وهو فيلم "رصاصة في القلب" من إخراج نفس المخرج وهو محمد كريم، وفي فيلم "دنيا" عام 1946، وذلك قبل ان تدخل معهد التمثيل.
توفيت فاتن حمامة عام 2015 عن عمر ناهز الـ 83 عاماً، بعد صراع مع المرض، وهي التي وُلدت عام 1931.
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