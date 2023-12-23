أسعار تذاكر حفل محمد منير ليلة رأس السنة بعد تبرعه بجزء من الأرباح لغزة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الكينج محمد منير، عن أسعار تذاكر وموعد حفله المقبل ليلة رأس السنة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكتب الحساب الرسمي للكينج، قائلًا : "احجز تذكرتك وانضم إلینا في أكبر حفل للعام الجدید 2024 مع الكينج محمد منير - مسار إجباري وعفروتو وأكبر عرض ألعاب ناریة للعد التنازلي للترحیب بعام 2024، واستمتعوا بمشاھدة أكبر عرض لألعاب الخفة مع كريس المصرى ومفاجآت تانیة كتیر، یوم الأحد 31 دیسمبر".

وأضافت: "يرجى ملاحظة: سيتم التبرع بجزء من الأرباح لجهود إغاثة غزة".

وجاءت أسعار تذاكر الحفل كالتالي :-

الحجز المبكر للتذكرة العادیة:

600 جنیه بدلا من 750جنیه

الفئة الممیزة أمام المسرح المبكرة:

١٠٠٠ بدلا من ١٣٠٠ جنیه

مقاعد كبار الزوار:

( ٣٠،٠٠٠ جنیه مصري )٦ أفراد لكل طاولة

(٥٠،٠٠٠ جنیه مصري )١٠ أفراد لكل طاولة

آخر أعمال الكينج محمد منير

يذكر ان طرح الكينج محمد منير، مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "يا فلسطيني"، إخراج أحمد عبد المحسن، كلمات عصام عبد الله، ألحان كامل الشريف، توزيع فتحي سلامة، مكساج علاء الكاشف، إشراف عام شركة سكاي فيجن، محمد منير، دينا مجدي، خالد عمرو، مدير إنتاج أحمد البنداري، ديچيتال أحمد أبا يزيد، منسق عام دينا مجدي.

تقول كلمات الأغنية: "يسكت يسكت نبض الشعب وفجأة يطرشقلك شرايينك.. يا اللي مخطط تلغي العدل.. وشياطين الشر في تكوينك.. يسكت يسكت الاستحمال.. لما مراره يساوي الموت".