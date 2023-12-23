مصطفى منصور لـ"الخليج 365": مشاركتي في "ورق التوت" من أفضل خطوات حياتي وشريف سلامة فنان راقي

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب الفنان مصطفى منصور، عن سعادته بالنجاح الذي حققه في مسلسل "ورق التوت"، لافتًا إلى أن مشاركته في العمل من أفضل خطوات حياته.

وأكد الفنان مصطفى منصور، في تصريحات خاصة لـ "بوابة الخليج 365"، ان دوره في مسلسل ورق التوت من أهم الأدوار القريبة لقلبه، لافتًا إلى أنه يعتبره شهادة ميلاد ولابد أن يستغلها في مسارها الصحيح حتى لا يفقد الجمهور ثقته به.

وعن تصدر شخصية "منير" تريندات السوشيال ميديا، قال : "لكل مجتهد نصيب لم أهتم بتصدر الدور السوشيال ميديا بقدر إهتمامي بالشخصية واحترام عقلية المُشاهد وأن أصل إلى قلب الجمهور بشكل صادق".

وأضاف : "أتمنى من الصناع أن يلقوا نظرة على الإيجابيات وليس سلبيات التريند فهناك شباب نقابيين موهوبين لم يحصلوا على فرصة لإبراز موهبتهم أمام الجمهور".

وتابع : "هناك العديد من ينتقدون محمد رمضان ولكنه في بعض الأوقات يكون صح ولذلك هو أعلى آجر في الوطن العربي".

وعن التعاون مع الفنان شريف سلامة، قال : " شخص مهذب ومحترم على المستوى الشخصي والفني وفنان راقي وتشرفت بالشغل معه".

تفاصيل مسلسل ورق التوت

ينتمي مسلسل "ورق التوت" لنوعية مسلسلات ذات الـ 45 حلقة، وتدور أحداثه في مكان واحد وهو الأكاديمية العليا للفنون المسرحية، في إطار دراما متشابكة ولمدة تسعة أشھر، ليواجه كل من الأبطال ما لم یتوقعه، ونكتشف الخلفيات الاجتماعیة لكل منهم، مع معالجة بعض القضايا الحساسة منها الختان والعنف المنزلي وتحدید النسل والجھل والاضطراب النفسي والتنمر والتحرش الجنسي والمشاكل الطبقیة.

مسلسل "ورق التوت" بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، اية سليم، محمد كيلانى، سلوى عثمان، معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، رضوى جودة، يوسف الاسدى، تقى حسام، وإخراج حسام على.