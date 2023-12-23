بسمة بوسيل تتحدث عن طلاقها من تامر حسني لأول مرة- فيديو

علّقت رائدة الأعمال المغربية، بسمة بوسيل، للمرة الأولى على طلاقها من الفنان تامر حسني، في وقت أعلنت فيه تبرُّعها بكامل أرباح شركتها الخاصة في شهر أكتوبر لمساندة الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك لدى ظهور الفنانة المعتزلة في برنامج “دقيقة نفهم”، إذ أكّدت أن الطلاق كان القرار “الأصعب” في حياتها، بسبب وجود أطفال.

وقالت بسمة: “بنيت حاجات على مدى سنوات طويلة وجاءت هذه المرحلة التي اضطررت فيها لاتخاذ هذا القرار الصعب”.

وعن علاقتها بتامر حسني، أوضحت أنها أصبحت أفضل بكثير بعد الطلاق، وأنهما يحاولان بذل قصارى جهدهما لضمان سعادة أطفالهما.

وأعلنت بسمة تبرُّعها بكامل أرباح شركتها الخاصة العاملة في مجال مستحضرات التجميل، خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي؛ لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني.

وقالت: “نحن نسعى لدعم إخواننا في غزة، ولهذا سنتبرع بكامل أرباحنا لتقديم الدعم والمساعدة في هذا الوقت الصعب”.

وكانت بسمة بوسيل أعلنت، في أبريل/ نيسان الماضي، انفصالها عن تامر حسني بمنشور عبر إنستغرام، جاء فيه: (وجعلنا بينكم مودة ورحمة) ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر، وسيظل بيننا كل ود واحترام، وربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير.. آمين يا رب.

وأعاد تامر حسني نشر تعليق بسمة، وعلق عليه قائلا: وجعلنا بينكم مودة ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار فانفصلوا بالاتفاق الطيب، ستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد، سيظل بيننا الاحترام والتقدير عِشرة 12 عام مش هينة، ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير يا بسوم، سأظل الأب والأخ والصديق والسند في حفظ الله.

يشار إلى أن تامر حسني تزوج من بسمة بوسيل في العام 2012، ولهما ثلاثة أبناء: “تاليا” و”أمايا” و”آدم”.