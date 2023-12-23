شكرا لقرائتكم خبر عن البوستر الرسمى لمسلسل "حالة خاصة" بطولة طه دسوقى وغادة عادل قبل عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منصة watch it، عن البوستر الرسمي لمسلسل "حالة خاصة" بطولة الفنان الشاب طه دسوقى، والفنانة غادة عادل، المقرر انطلاق عرضه على المنصة بدءًا من يوم 3 يناير المقبل، من إخراج عبد العزيز النجار، وتأليف مهاب طارق، وإنتاج طارق الجنانيى.

وتصدر البوستر الرسمي للمسلسل كل من طه دسوقى وغادة عادل وأحمد طارق وآخرون، وطرحت المنصة التيزر الرسمي للعمل، الذى يدور في أروقة المحامى إذ يجسد طه دسوقى شخصية محامى يدعى "نديم" كما تجسد غادة عادل شخصية محامية تدعى "أمانى النجار".



حالة خاصة

"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.

وقدم طه دسوقى في رمضان الماضى مسلسل الصفارة من 15 حلقة، من بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وليد عبد الغنى، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل.