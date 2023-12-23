شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حفل توزيع جوائز دير جيست فى دورته الـ 20.. اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق اليوم السبت، حفل توزيع جوائز دير جيست فى دورته الـ20 لعام 2023، فى تمام الساعة الثامنة مساء، والتي تشهد تكريم عدد من الفنانين عن مشوارهم الفني، كما تشهد توزيع الجوائز على الفنانين الأفضل في السينما والدراما والغناء، كما يتم توزيع جوائز في مجال الرياضة والإعلام.

دير جيست

ومن المقرر أن يحصد عدد كبير من نجوم الفن على جوائز دير جيست في دورته الـ 20، أبرزهم عمرو دياب، منى ذكي، رامى صبري، محمد رمضان، حنان مطاوع، صبري فواز، شيكو، رامي صبري، أنغام، حمزة نمرة، كريم عبد العزيز، أحمد داود، إسعاد يونس، وغيرهم.

وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 2023، والتى تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.