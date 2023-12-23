هاني رمزي يدخل رمضان ٢٠٢٤ “بدون مقابل”

حجز الممثل المصري، هاني رمزي، مكانًا له في موسم رمضان ٢٠٢٤ من خلال مشاركته في بطولة مسلسل جديد بعنوان “بدون مقابل” وهو من النوع التراجيديا.

“رمزي” الذي يلعب للمرة الثانية على التوالي دورًا تراجيديًا، أكد ان ما دفعه الى قبول الدور في “بدون مقابل”، هو نجاحه السابق في مسلسل “العائدون” وهو تراجيديا أيضًا لأن الجمهور أحبّه بهذا النوع من الأعمال.

يضم المسلسل الجديد عدد من الممثلين أبرزهم: داليا البحيري، عمرو عبد الجليل، محمد أبو داود، حنان يوسف وهو من إخراج جمال عبد الحميد.

آخر أعمال هاني رمزي، مسلسل “العائدون” بطولة أمير كرارة وأمينة خليل وعدد من النجوم، إخراج أحمد نادر جلال، تدور أحداثه حول الكشف عن مؤامرات تتعرض لها الدولة المصرية والجهود التي تبذلها أجهزتها المختلفة للتصدي لتلك المؤامرات.