بالصور- بأناقتها وأنوثتها..تيا ديب إبنة نوال الزغبي تخطف القلوب بلوك مميز

ميرنا وليد - بيروت - تألقت تيا ديب، إبنة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، بأخر إطلالة لها على الجمهور من خلال صور شاركتها عبر حسابها الخاص، وظهرت تيا بلوك كاجول إرتدت فيه توب باللون الأسود ذات أكمام وعنق طويل مع شورت جينز قصير وسترة واسعة باللون الرمادي، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكانت هنأت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي ابنتها تيا ديب بعيد ميلادهاـ وذلك عبر نشرها صورة جمعتهما، وأرفقتها بتعليق يعبر عن حبها لـ تيا.

وبدت نوال في الصورة مرتدية بدلة باللون الموف، أما تيا فظهرت بجاكيت واسعة سوداء مخططة باللون الأبيض، وكانتا متعانقتين، وأرفقت نوال الصورة برسالة معايدة جاء فيها: "أتمنى لك أسعد عيد ميلاد يا كنزي الثمين".

إشارة إلى أن تيا ديب التي تخصصت في تصميم الأزياء، قد أتمت من العمر 25 عاماً، إذ إنها مولودة في عام 1998.

