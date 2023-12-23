ميرنا وليد - بيروت - شارك المخرج المصري مجدي الهواري مع متابعيه، صورة له برفقة زوجته دنيا عبد المعبود، وذلك كأول ظهور لهما بعد انتشار شائعات طلاقهما.

ونشر الهواري عبر حسابه الرسمي، الصورة التي ظهر فيها برفقة زوجته دنيا، وعلق عليها مؤكداً نفيه لشائعات طلاقهما.

وأرفق مجدي الصورة بتعليق كتبه باللغة الإنجليزية، وقال فيه: "من باريس مع حبيبتي".

وكانت شائعات انفصال مجدي الهواري عن زوجته دنيا عبد المعبود قد أثارت حالة من الجدل الواسع، خصوصاً بعد أن قام الثنائي بحذف صورهما عبر حساباتهم الشخصية، ما أدى إلى خروج الكثير من الشائعات حول طلاقهما.

كانت هذه تفاصيل خبر أول ظهور لـ مجدي الهواري بعد شائعات طلاقه من دنيا عبد المعبود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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