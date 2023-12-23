سلمى أبو ضيف تحمس الجمهور وتكشف عم ملامح شخصيتها في "ليه تعيشها لوحدك؟"

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ميرنا وليد - بيروت - طرحت الممثلة المصرية سلمى أبو ضيف البوستر الرسمي الخاص باحدث اعمالها وهو فيلم "ليه تعيشها لوحدك؟"، وحمست سلمى الجمهور لمشاهدة الفيل كاشفةً عن ملامح شخصيتها حيث علقت على المنشور بالقول : ""الحب هو اللي بيخلينا نشوف الدنيا بس الدنيا احياناً بيكون ليها رأي تاني" استنوني في تجربة سينمائية مختلفة "ليلى الشهاوي" في فيلم " ليه تعيشها لوحدك؟".
وفي وقت سابق، أطل الممثل المصري أحمد داود على الجمهور بصورة شاركها عبر حسابه الخاص ظهر فيها إلى جانب الممثلة المصرية سلمى أبو ضيف من كواليس أخر الأعمال التي شاركا فيها وهو مسلسل يحمل إسم "زينهم"، وعلق أحمد داود على الصورة بشكل ساخر حيث قال: "فرحة الفريند زون".
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