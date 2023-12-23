ميرنا وليد - بيروت - أصيبت والدة الفنانة لطيفة التونسية بوعكة صحية دخلت على أثرها المستشفى.

وأعلنت لطيفة مرض والدتها بصورة نشرتها عبر حسابها الرسمي، وعلقت عليها بكلمات مؤثرة، طلبت فيها من متابعيها الدعاء لوالدتها.

ونشرت لطيفة صور لوالدتها من المستشفى، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "أمي العظيمة القوية الصامدة رينا يشفيكي يا رب ".

وأضافت لطيفة: " بطلب من حبايبي اللي بيحبوني يدعوا لأمي يشفيها و يقومها بالسلامة ".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع منشور لطيفة، متمنين لوالدتها الشفاء العاجل والصحة والعافية.

وعلى الصعيد الفني، كانت لطيفة قد أعلنت عن تأجيل إطلاق باقي أغنيات ألبومها الجديد "Latifa 2023"، والذي كانت قد بدأت العمل على إطلاقه منذ فترة.





كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة- والدة لطيفة التونسية في المستشفى وابنتها تطلب الدعاء لها بالشفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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