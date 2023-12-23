إيرادات الجمعة.. "أبو نسب" يتفوق على "شماريخ" و"العميل صفر" بالمركز الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهدت دور العرض السينمائي أمس الجمعة 22 ديسمبر منافسة بين 9 أفلام، هي: "أبو نسب، فوي فوي فوي، العميل صفر، بلوموندو، وش في وش، شماريخ، سنة أولى خطف، البعبع، الخميس اللي جاي"، وحققت مجتمعة إيرادا بلغ 3 ملايين و550 ألفا و302 جنيه، وزعت على النحو التالي:

أبو نسب

احتل المركز الأول فيلم أبو نسب، متصدرا قائمة إيرادات شباك التذاكر، بعد تحقيقه 2 مليون و529 ألفا و19 جنيها.

الفيلم تأليف أيمن وتار، إخراج رامي إمام، بطولة محمد إمام، ماجد الكدواني، ياسمين صبري.

شماريخ

وذهب المركز الثاني لفيلم شماريخ، وحقق 917 ألفا و268 جنيها.

"شماريخ" تأليف وإخراج عمرو سلامة، بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي.

العميل صفر

وحصل على المركز الثالث فيلم "العميل صفر" بعد تحقيقه إيرادا بلغ 26 ألفا و286 جنيها.

"العميل صفر" تأليف وائل عبدالله، بطولة أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، رحمة أحمد، منذر رياحنة، فاطمة البنوي، وإخراج كريم العدل.

فوي فوي فوي

وذهب المركز الرابع لفيلم "فوي فوي فوي"، محققا 25 ألفا و929 جنيها.

"فوي فوي فوي" تأليف وإخراج عمر هلال، بطولة محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، محمد عبدالعظيم.

وش في وش

وجاء في المركز الخامس فيلم "وش في وش" وحقق 23 ألفا و767 جنيها.

"وش في وش" تأليف وإخراج وليد الحلفاوي، بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد شاهين، أنوشكا، سلوى محمد علي، خالد كمال، بيومي فؤاد، أسماء جلال، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، دنيا سامي.

سنة أولى خطف

ويأتي فيلم "سنة أولى خطف" في المركز السادس، محققا 14 ألفا و838 جنيها.

الفيلم سيناريو وحوار باسم مجدي، إخراج أسامة عمر، بطولة بيومي فؤاد، مي كساب، أحمد فتحي، وياسر الطوبجي.

بلوموندو

أما المركز السابع فكان من نصيب فيلم بلوموندو، بعد تحقيقه 9 آلاف و992 جنيها.

الفيلم تأليف حازم ويفي، إخراج ياسر سامي، من بطولة حسن الرداد، هاجر أحمد، ميرنا نور الدين.

الخميس اللي جاي

وتراجع إلى المركز الثامن فيلم "الخميس اللي جاي" والذي حقق 2204 جنيهات.

"الخميس اللي جاي" تأليف هبة الحسيني، إخراج حسن صالح، بطولة عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، حسام داغر، ومي كساب.

البعبع

واحتل المركز التاسع والأخير فيلم "البعبع" والذي حقق 999 جنيها.

"البعبع" تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي، بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، باسم سمرة، محمد عبدالعظيم.

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