ماذا قال صلاح عبد الله عن توقعاته للعام الجديد 2024 ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان صلاح عبد الله، عن توقعاته للعام الجديد 2024، وذلك قبل استقباله بأيام.

ونشر عبد الله، فيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "عندي إيمان أكيد إن العام الجديد هيكون آخر حلاوة، وبإذن الله سعيد قولوا يا رب..تفائلوا بالخير تجدوه بإذن الله".

على جانب آخر، يخوض صلاح عبدالله سباق دراما رمضان 2024 بـ 3 مسلسلات هم "شمال إجباري" و "سر إلهي " و "بـ 100 راجل".

مسلسل "شمال إجباري" بطولة محمد لطفي وصلاح عبدالله وعماد رشاد ولبنى ونس وهايدي رفعت وإيمي سالم وأحمد عزمي وحسن عبدالفتاح وسمسم شهاب وعلاء زينهم ومحمود فارس وإبرام سمير وأحمد عزمي وتأليف خالد الغيطاني وإخراج محمد خضري.

بينما مسلسل "سر إلهي" تدور أحداثه في إطار اجتماعي، حيث يتناول عددا من القضايا الاجتماعية التي طرأت على الشارع المصري في الفترة الأخيرة، وهو مكون من 15 حلقة، وبطولة روجينا، رشا مهدي، تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

فيما مسلسل "بـ 100 راجل" تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي حول سيدة تعيش في منطقة شعبية، وتدخل في العديد من الصراعات، لتحاول بمرور الأحداث مواجهة هذه المواقف الصعبة. ويخوض بطولته سمية الخشاب وصلاح عبدالله ، تأليف محمود حمدان وإخراج إبرام نشأت.

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