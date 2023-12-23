الليلة.. أوركسترا القاهرة السيمفوني يحتفل بأعياد الكريسماس مع جمهور الأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، الاحتفال بأعياد الكريسماس، وتقدم في الثامنة مساء اليوم السبت حفلا تحييه أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو هشام جبر، ومصاحبة المغنيين السوبرانو داليا فاروق، الميتزوسوبرانو جولي فيظي، التينور عمرو مدحت والباص رضا الوكيل مع كورال أكابيلا تدريب وقيادة مايا جيفينيريا.

يتضمن البرنامج السيمفونية الخامسة لـ مندلسون والعمل الشهير للموسيقار الألماني العالمي بيتهوفن بعنوان القداس الاحتفالي للصوليست والكورال والأوركسترا والذي يعد من أضخم الأعمال التي كتبها بيتهوفن، إذ استمر في تأليفه أربعة أعوام منذ عام 1819 حتى عام 1824 وقدم لأول مرة في السابع من أبريل من نفس العام في مدينة سان بطرسبورج.

الجدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة أشهر الموسيقيين في العالم وأيضا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة على الإعلان عن أنفسهم، وعلى مدار تاريخه نجح في ضم مؤلفات عالمية إلى برنامجه الفني، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين، هذا إلى جانب جولات فنية في أرجاء العالم.