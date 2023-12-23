نيللي كريم تشارك جمهورها صورتين من عرض "السندباد" في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت النجمة نيللي كريم جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، صورتين من العرض المسرحي "السندباد"، الذي تشارك في بطولته مع النجم كريم عبدالعزيز، ويُعرض ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

وظهرت نيللي في واحدة من الصورة تؤدي استعراض، وفي الصورة الأخرى وهي تقف إلى جوار كريم على المسرح، معلقة "من عرض مسرحية السندباد مع النجم كريم عبدالعزيز في السعودية".

"السندباد" إخراج أحمد الجندي، بطولة كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، بيومي فؤاد، شيماء سيف، مصطفى خاطر، منتج منفذ آلاء الغزالي.

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