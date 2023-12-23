فيلم "عيسي" ينتظر تصريح الرقابة لطرحه في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أصدر القائمون على فيلم "عيسي" بيانا لتوضيح سبب عدم عرضه ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير وفق الجدول المعلن سابقا.

وجاء في نص البيان "تم تأجيل عرض فيلم عيسى داخل مصر ووضع خطة توزيعية بديلة للفيلم بعدما تم تقديمه للرقابة منذ وقت للحصول على تصريح لطرحه ضمن برنامج عرض خاص بأفلام المخرج مراد مصطفى في السينما، ونحن مازلنا في انتظار الحصول على الموافقة من الرقابة لعرض الفيلم في وقت قريب داخل مصر كما مخطط له توزيعياً".

يذكر أن "عيسى" هو الفيلم الرابع لمراد وعرض عالمياً في مهرجان كان السينمائي الدولي في مسابقة أسبوع النقاد في دورة هذا العام وحصل على جائزتين ضمن ٣٠ جائزة فاز بها خلال مسيرته بالمشاركة في عدة مهرجانات دولية.

واختتم البيان "نأمل أن نستكمل رحلة الفيلم بعرضه فى المهرجانات والعروض الخاصة داخل مصر ومشاركته مع الجمهور المصري المحب للسينما والفن".

ويقوم ببطولة الفيلم كيني مارسيلينو وكنزي محمد، مدير تصوير مصطفى الكاشف، مونتاج محمد ممدوح، سيناريو مراد مصطفى وسوسن يوسف، ومن إخراج مراد مصطفى.

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