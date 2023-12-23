شكرا لقرائتكم خبر عن "جعفر العمدة" يحصد جائزة أفضل مخرج فى 2024 بـ "دير جيست" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد المخرج محمد سامى جائزة أفضل مخرج لعام 2024 ضمن جوائز "دير جيست" المقرر إقامته مساء اليوم السبت داخل أحد فنادق التجمع الخامس، وذلك عن مسلسله الأخير "جعفر العمدة" والذى لاقى نجاحًا كبيرًا على مستوى العالم العربى، ومن المقرر أن يتسلم الجائزة اليوم.

ومن المقرر أن يحصد عدد كبير من نجوم الفن على جوائز دير جيست في دورته الـ 20، أبرزهم عمرو دياب، منى ذكي، رامى صبري، محمد رمضان، حنان مطاوع، صبري فواز، شيكو، رامي صبري، أنغام، حمزة نمرة، كريم عبد العزيز، أحمد داود، إسعاد يونس، وغيرهم.

وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 2023، والتى تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.