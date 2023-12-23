إلهام شاهين تثير الجدل بأحدث ظهور لها.. ونحافتها حديث الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - أحدثت الممثلة المصرية إلهام شاهين حالة كبيرة من الجدل بسبب عدد من الصور كانت قد نشرتها عبر حسابها الرسمي.

وظهرت إلهام شاهين في الصور بشكل شبابي، كما لاحظ المتابعون خسارتها للوزن بشكل كبير، ما أحدث جدلاً واسعاً بين محبيها.

وتداول رواد الإنترنت الصور التي نشرتها إلهام، وعلقوا عليها معبرين عن إعجابهم بجمالها المعتاد، واهتمامها بنفسها.

وعلى الصعيد الفني، كانت إلهام شاهين قد شاركت مؤخراً في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، الذي شارك في عدد كبير من الفنانين والممثلين، من بينهم أمير المصري وداليا شوقي وصبا مبارك وعدد آخر من المشاهير.



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