الزوجة السابقة لـ جيرار دوبارديو "خائفة" عليه بعد اتهامه بالاعتداء على نساء.. وهذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة الفرنسية كارول بوكيه في حديث تلفزيوني لها، أنها "خائفة" على شريك حياتها السابق الممثل جيرار دوبارديو، إذ رُفعت دعاوى عدة في حقه بتهم اغتصاب نساء والاعتداء عليهنّ جنسياً.



وقالت بوكيه مدافعة عن دوبارديو الذي كان شريك حياتها لنحو عشر سنوات: "لدي مشكلة حقيقية بالنسبة إلى ما يحدث مع جيرار في الوقت الراهن... أنا خائفة عليه".

وأضافت: "هذه المحكمة الإعلامية متواصلة، فهي مستمرة منذ أشهر وهي تقتل رجلاً". وتابعت "لا أستطيع تحمل ذلك. لا يمكن أن أكنّ أي حنان لشخص يتبين أنه وحش، لكنّ جيرار ليس كذلك".

ولفتت إلى أن: "جيرار كفيل أن يكون فظاً، والدعابة لديه يمكن أحياناً أن تكون قاسية، لكنه لا يستطيع إيذاء امرأة".

وكان البرنامج الاستقصائي "كومبليمان دانكيت" الذي يعرض عبر قناة "فرانس 2" العامة، قد نشر تقرير عن الممثل ظهر فيه هو يوجه عبارات مسيئة للنساء خلال مخاطبة عدد منهنّ، ويعطي تلميحات جنسية تتناول حتى فتاة صغيرة تركب حصاناً، ما أثار موجة من الصدمة والتنديدات الدولية.

