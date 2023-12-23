بالصور- طه دسوقي و زوجته نادين يخطفان الانظار خلال حفل ختامي مهرجان الجونة

ميرنا وليد - بيروت - أطل الممثل المصري طه دسوقي على الجمهور إلى جانب زوجته خلال مشاركتهما في الحفل الختامي لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، وخطف الإثنان الأنظار بأناقتهما حيث إرتدى بدلى رسمية شيك باللون الأسود، أما زوجته نادين كتشيدجيان فتألقت بفستان باللون الأسود من الجلك طويل ذات اكمام طويلة وطرز إليه الكثير من الشيفون المزخرف.



وفي وقت سابق، إحتفل طه دسوقي بعيد ميلاد زوجته نادين كتشيدجيان من خلال صور نشرها عبر حسابه الخاص، وأظهرت الصور طه برفقة زوجته بأجواء رومنسية حيث علق على المنشور بكلمات من الحب قائلاً: "شكرًا لك على جعل العالم مكانًا أفضل دائمًا.. عيد ميلاد سعيد دودو أتمنى لك كل السعادة والازدهار والنجاح في حياتك".

