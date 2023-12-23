ميرنا وليد - بيروت - يستمر فيلم "العميل صفر" الذي يقوم ببطولته الممثل أكرم حسني بتحقيق نجاح كبير في دور العرض، إلا أنه تراجع بعد تحقيقه إيرادات عامة بقيمة 26 ألف و286 جنيه يوم أمس إلى الركز الرابع.
تدور قصة الفيلم في اطار كوميدي من خلال شخصية صفر عبد اللطيف الذي يقوم بدوره أكرم حسني، وهو عاشق لمغامرات جيمس بوند ويحلم ان يكون مثله. يقود العميل صفر عدّة مغامرات فاشلة بصحبة أصدقائه، الأمر الذي يضعه في العديد من الأزمات والمواقف الصعبة.
يشارك في العميل صفر الممثلون أسماء أبو اليزيد، بيومي فؤاد، منذر رياحنة، مصطفى غريب، إسماعيل فرغلي، فيدرا، أوتاكا، أيمن الشيوي، فاطمة البنوي، تأليف وائل عبد الله، إخراج كريم العدل.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تراجعه إلى المركز الخامس..إليكم ما حققه أكرم حسني يوم أمس في "العميل صفر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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