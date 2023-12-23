بالفيديو: عارضة الأزياء سلمى الشيمي تعلق على خروجها من السجن في أحدث ظهور لها

صرحت البلوجر المصرية سلمى الشيمي في ظهورها الأخير بعد الإفراج عنها من السجن، حيث أشارت إلى أن فترة محاكمتها كانت صعبة وشعرت بالظلم.

وقالت: “أنا أعمل كعارضة أزياء منذ كنت طفلة صغيرة، والجمهور هو من يحدد الاتجاهات الحالية”. وأضافت: “أنا محبوبة من قطاع كبير من المجتمع، ويتابعني العديد من عارضات الأزياء والعاملين في صناعة الملابس والمهتمين بها، واسمي له وجودًا وتأثيرًا”. وفقًا لما نقلته موقع القاهرة 24.

وتابعت الشيمي قائلة: “ما هو ذنبي إذا انتشرت أي منشوراتي بشكل كبير؟ أنا لست مسؤولة عن ذلك، الجمهور هو من يقرر ذلك”.

وأوضحت: “أنا أعتبر أسرتي أهم شيء في حياتي، فهم الأولوية بالنسبة لي، وأمي هي رمز نجاحي وكل خير حققته في حياتي يرجع إلى دعمها.. والدتي مدرسة ووالدي طبيب وأخي يعمل كمدرب في إحدى صالات الألعاب الرياضية المعروفة”.