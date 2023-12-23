شكرا لقرائتكم خبر عن البوستر الرسمي لفيلم "ليه تعيشها لوحدك" لـ خالد الصاوى وشريف منير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "ليه تعيشها لوحدك" بطولة النجوم خالد الصاوى وشريف منير وسلمى أبو ضيف ومؤمن نور البوستر الدعائى للفيلم تمهيدًا لطرحه في السينمات الفترة المقبلة، إخراج حسام الجوهرى، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عن طرح الفيلم في دور العرض الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل.

يدور فيلم ليه تعيشها لوحدك بطولة خالد الصاوي وشريف منير، في إطار اجتماعي ودرامي، والأحداث حول طبيب يسعى إلى الوقوف بجانب صديقه المصاب بالسرطان، فيمر الثنائي بالعديد من الأحداث والتجارب العصيبة، وتتوالى الأحداث.

"ليه تعيشها لوحدك" بطولة الفنان خالد الصاوي، الفنان شريف منير، ويضم العمل مجموعة من الفنانين، أبرزهم: سلمي أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية، وهو من تأليف أحمد عزيز، وإخراج حسام الجوهري.