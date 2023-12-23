شكرا لقرائتكم خبر عن سيلين ديون تحاول العودة من جديد لخشبة المسرح رغم مرضها.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل المغنية العالمية سيلين ديون تمريناتها من أجل الحلم بالعودة إلى خشبة المسرح من جديد حسب تقرير نشره موقع الديلى ميل رغم تدهور حالتها الصحية، وأكد التقرير أن ديون حاليًا لم تعد تسيطر على عضلاتها بصورة كافية بسبب المتلازمة التي أصابتها في وقت سابق.

وأضاف أن ذلك لا يؤثر على حلمها في العودة من خلال تمرينات وجلسات علاج طبيعى للمغنية البالغة من العمر 55 عاماً، والتي تسعى جاهدة من أجل العودة لخشبة المسرح.

وكانت المغنية العالمية سيلين ديون ظهرت فى وقت سابق بشكل مفاجئ في إحدى مباريات الهوكي في دوري الهوكي الوطني فى لاس فيجاس في 31 أكتوبر الماضى، لمشاهدة مباراة مونتريال كنديانز مع الفرسان الذهبيين، ويعد هذا أول ظهور علنى لها منذ إعلان تشخيصها في ديسمبر من العام الماضى 2022.

وذلك بعدما كشفت شقيقة المغنية الكندية الأسطورية سيلين ديون أنها غير قادرة على السيطرة على عضلاتها، بحسب شقيقتها الكبرى كلوديت، ويأتي ذلك بعد عام من اضطرار ديون إلى إلغاء جولتها العالمية في ديسمبر من العام الماضى 2022.