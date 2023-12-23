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شاركت الفنانة التونسية لطيفة آلام والدتها المريضة الراقدة في المستشفى، مع الجمهور حيث التقطت لها صورتَين من داخل غرفة العناية المركزة ونشرتهما عبر حسابها الخاص على موقع “إكس” أرفقتهما بدعاء مؤثّر جدًّا، تطلب فيه من الله ان يلطف بحالها ويسرع في شفائها ويلبسها ثوب الصحة، فكتبت: “أمي العظيمة القوية الصامدة رينا يشفيك يا رب، أطلب من أحبائي الدعاء لأمي بالشفاء وأن يلبسها ثوب السلامة”.
أسرة موقع “الخليج 365” تتمنّى للسيدة الفاضلة، والدة الفنانة لطيفة، الصحة والعافية والعودة سريعًا الى أحضان عائلتها.
كانت هذه تفاصيل خبر بصور مؤثرة، دعاء مُلّح بالشفاء من لطيفة الى والدتها في المستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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