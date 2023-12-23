ميرنا وليد - بيروت - التقطت عدسات الكاميرات صور للمغنية العالمية جينيفر لوبيز أثناء سيرها في شوارع مدينة نيويورك برفقة والدتها.

وظهرت جينيفر في الصور وهي تحاول أن تساعد والدتها أثناء تخطى الشارع، والتغلب على الأمطار.

وكانت جينيفر قد أحدثت جدلاً كبيراً مؤخراً، بعدما تحدثت عن الجانب المظلم الذي كان عليها تحمله خلال علاقتها الرومانسية مع بن أفليك.

وقالت جينيفير أثناء حديثها مع لمجلة "Variety": "إنها كانت حذرة من التعاون مع زوجها مرة أخرى".

وأضافت: "كفنانين، علينا أن نتبع قلوبنا"، كما اعترفت أنهما لا يزالان يعانيان من اضطراب ما بعد الصدمة بسبب تواجدهما في دائرة الضوء عندما بدآ المواعدة لأول مرة.

وتابعت: "لكننا أكبر سناً الآن.. نحن أكثر حكمة.. نحن نعلم أيضًا ما هو المهم، وما هو مهم حقًا في الحياة، يتعلق الأمر بأن تكون صادقًا مع هويتك".





كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- جينيفر لوبيز تساعد أمها أثناء السير في شوارع نيويورك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.