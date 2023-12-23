خاص بالفيديو- هاني شاكر: "هذا هو عمري وأجريت البوتوكس"..وماذا قال خضر عكنان وحسين كسيرة في عيده؟

ميرنا وليد - بيروت - يعد الفنان المصري هاني شاكر قامة فنية كبيرة، اذ ان أغانيه حُفرت في ذاكرتنا وعلّمت على الساحة الفنية بشكل كبير، نذكر منها: "لو بتحب، يا ريتني، بكل العمر، أصاحب مين، كفاية، كل سنة وانت طيب".



موقع الخليج 365 التقى بـ الفنان هاني شاكر في عيد ميلاده، اذ أقام متعهدي الحفلات والمنتجين خضر عكنان وحسين كسيرة سهرة عيد ميلاده، بحضور الفنان اللبناني مروان خوري.

وقد أجرينا معه مقابلة تحدثنا فيها عن عيده وعمره، ورده على الأشخاص الذين يقولون انه ربما خضع لعمليات تجميل، وغيرها من المواضيع.