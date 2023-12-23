ميرنا وليد - بيروت - نشر المخرج المصري معتز التوني صورة كلاكيت يحمل إسم فيلم " إكس مراتي "، وعلق عليه قائلاً: "الحمد لله بدء تصوير فيلم X مراتي، يا رب اكرمنا".

حيث بدأ المخرج معتز التوني تصوير أول مشاهد فيلمه الجديد "إكس مراتي"، وهو من بطولة الممثل المصري هشام ماجد، ومحمد ممدوح، وهو فيلم كوميدي .

وأكد التوني قبل ذلك أن نجاح الجزء الأخير من مسلسل اللعبة القى عليه مسؤولية كبيرة كمخرج للعمل منذ الجزء الأول.

وأضاف معتز التوني، أنه بعد عرض الجزء الثالث من مسلسل اللعبة أصبح حريص على متابعة ردود فعل الجمهور والعمل على السلبيات لحلها فى العمل الذي يليه، وكان ذلك الحديث ضمن برنامج تلفزيوني .

كانت هذه تفاصيل خبر بدء تصوير فيلم " إكس مراتي" بطولة هشام ماجد وممدوح حمادة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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