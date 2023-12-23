ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري أحمد سعد صورة تجمعه بمواطنه الفنان بهاء سلطان، من أحد بوسترات فيلم "عصابة عظيمة" وهو من بطولة الممثلة والإعلامية المصرية إسعاد يونس، وعلق قائلاً : " قرييا! كله فالصو مع النجم بهاء سلطان من فيلم عصابة عظيمة بطولة صاحبة السعادة النجمة إسعاد يونس "

و كامن قد نشر الفنان المصري أحمد سعد صوراً تجمعه لنجم العالمي جوني ديب من خلال لقائه معه في منزله وذلك بعد ختام فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في الرياض، وعلق سعد قائلاً : " نورت بيت أخوك ياحبيبي "

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة - ديو يجمع بين أحمد سعد وبهاء سلطان .. وما علاقة إسعاد يونس ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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