بالفيديو- رامي جمال و أحمد فريد يطرحان "أهي مشيت"

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنانان المصريان رامي جمال و أحمد فريد أحدث تعاون بينهما وهي اغنية تحمل إسم "أهي مشيت" وذلم عبر قناة فريد الرسمية على يوتيوب.



أغنية "أهي مشيت"من كلمات جمال الخولي، ألحان رامي جمال، و توزيع زاك، وتقول كلماتها:

أهي مشيت .. وسابت قلبي من غيرها بدون ولا حل

نعيش ولا .. أنا وهو نموت ولا الحنين هيقل

مجاوبتنيش وأنا من أصله مسألتش

ومش عارف أنا هعمل في بعدها ايه

هتنساني؟ متنساني مفيش فايدة

قلبي مفيش غير الموت اللي هينسيه

بعدك كسر ضهري.. فينك وحشتيني.. بعدت بس انتي عمرك ماسبتيني

مرسومة فوق كفي.. وياريته بيكفي.. متصورة في قلبي ومنورة في عيني

يا أيامنا.. أمانة عليكي طارديها في ليالي البعد

انا في عرضك يا أيامنا تلمينا في يوم على بعض

قولولها لمين في بعدك عنه هيفضفض؟

وعاتبيها وفي ايديكي هاتيها اوام

وعن حالي وأحوالي ماتحكيلها

روحي قوليلها صدعني عليكي كلام

بعدك كسر ضهري.. فينك وحشتيني.. بعدت بس انتي عمرك ماسبتيني

مرسومة فوق كفي.. وياريته بيكفي.. متصورة في قلبي ومنورة في عيني