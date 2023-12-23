أسباب تأجيل عرض فيلم عيسى في مصر

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت منتجة فيلم عيسى، سبب عدم عرضه ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للفيلم القصير وفقًا للجدول المعلن سابقًا، وذلك خلال بيان صحفيً.

وتضمن بيان منتجة فيلم عيسى، اللآتي:« تم تأجيل عرض فيلم عيسى داخل مصر ووضع خطة توزيعية بديلة للفيلم بعدما تم تقديمه للرقابة منذ وقت للحصول على تصريح لطرحه ضمن برنامج عرض خاص بأفلام المخرج مراد مصطفى فى السينما».

وأضاف البيان:« وعلى هذا نحن مازلنا في انتظار الحصول على الموافقة من الرقابة لعرض الفيلم في وقت قريب داخل مصر كما مخطط له توزيعياً ».

تفاصيل فيلم عيسى

تدور أحداث فيلم عيسى عن غير المصريين وبالتحديد الأفارقة منهم الذين يقطنون بمصر، ويتناول العمل حكاية عيسى المهاجر الإفريقي المقيم في مصر، والذي يبلغ من العمر 17 عاما، حيث يتعرض لحادث عنيف، على إثره يحاول أن يسابق الوقت لإنقاذ أحبائه مهما كلفه الأمر.

فيلم عيسى بطولة كلًا من: كيني مارسيلينو وكنزي محمد، مدير تصوير مصطفى الكاشف، مونتاج محمد ممدوح، سيناريو مراد مصطفى وسوسن يوسف، إنتاج مشترك ما بين شركتي ريد ستار وبونانزا وسي سينما وشيفت برودكشن وفيلم كيلينك وقاع 23، ومن إخراج مراد مصطفى.

يذكر أن "عيسى" هو الفيلم الرابع لمراد وعرض عالمياً في مهرجان كان السينمائي الدولي في مسابقة أسبوع النقاد فى دورة هذا العام وحصل على جائزتين ضمن ٣٠ جائزة فاز بهم بعد ذلك خلال مسيرته بالمشاركة فى ٩٠ مهرجان دولى حتى الآن، ونحن نأمل أن نستكمل رحلة الفيلم بعرضه فى المهرجانات والعروض الخاصة داخل مصر ومشاركته مع الجمهور المصري المحب للسينما والفن.