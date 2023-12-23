ميساء مغربي تكشف عن عدد طلاقاتها وموقفها من الزواج من رجل متزوج -فيديو

كشفت الفنانة ميساء مغربي، خلال لقاء تلفزيوني مع برنامج “المشهد”، عن بعض تفاصيل حياتها الشخصية. أكدت أنها تمرت بتجارب زواج عديدة، حيث أعلنت طلاقها أربع مرات.

وأعربت ميساء عن رغبتها في أن تكون حياتها الأسرية مستقرة، إلا أنها أوضحت أنها لم تتمكن من اتخاذ القرارات الصحيحة في حياتها الشخصية. وأشارت إلى أنها تستطيع أن تسامح وتتجاوز الخيانة، ولكنها لا تستطيع التعايش مع رجل يمتلك علاقة غرامية تامة مع امرأة أخرى.

وعبّرت ميساء عن استعدادها للعيش كضرة، بمعنى أن تكون زوجة ثانوية معروفة، بدلاً من تحمل ألم الشك والتوتر طوال الوقت. وأضافت أنها تفضل ألا يكون الرجل مقتصرًا على امرأة واحدة فقط، وأنها تعتبر الاستقرار الأسري ليس مرتبطًا بوجود زوجة واحدة فقط. وأكدت ميساء أنها تهتم بأن يكون الرجل قادرًا ماديًا، وأنها قد تفضل الارتباط برجل أصغر منها سنًا، حيث أن النضج لا يتعلق بالعمر.