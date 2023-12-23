حصاد 2023 .. 11 نجما دخلوا عش الزوجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شهد عام 2023 زواج عدد من الفنانين ممن على الساحة الفنية، ومنها ما كانت الزيجة الأولى لبعضهم، والزيجة الثانية للبعض الآخر، ليبدأوا حياة زوجية جديدة وسعيدة مع هذا العام المنقضي 2023.

ونستعرض لكم دخول 11 نجما لعش الزوجية بهذا العام، وذلك في التقرير التالي:

سامح الصريطي والمطربة حنان

احتفل الفنان سامح الصريطي، في شهر ديسمبر 2023 بزواجه من المطربة المعتزلة حنان.

وقال الصريطي، في تصريح خاص لمصراوي عن زواجه: "خبر الزواج صحيح، وكل اللي هيقول إنه تم في السر ربنا هيحاسبه، كل اللي حب يبقى تريند أو كتب كلمة غلط ربنا هيحاسبه ومش هيسيبه".

وأضاف: "أنا مبعملش حاجة في السر، ولكن أنا مبحبش أتكلم عن حياتي الشخصية.. حياتي بحب أحتفظ بيها لنفسي، وأعيشها في هدوء بعيد عن الإعلام، ويا ريت اللي يسألني يسألني عن شغلي وبس لكن حياتي الشخصية بلاش".

أحمد ثروت ولمى الشواربي

احتفل المخرج أحمد ثروت نجل المطرب محمد ثروت، بزفافه على لاعبة كرة يد نسائية بالنادي الأهلي لمى الشواربي داخل أحد الفنادق بمنطقة الزمالك، يوم 25 نوفمبر 2023.

ليلى عدنان طفلة "الكبير أوي"

احتفلت الممثلة الشابة ليلى عدنان التي ظهرت في مسلسل "الكبير أوي" وهي صغيرة بدور "سو" مع النجم أحمد مكي، بحفل زفافها على شاب من خارج الوسط الفني، وذلك يوم 21 سبتمبر 2023.

مجدي الهواري ودنيا عبد المعبود

احتفل المخرج مجدي الهواري، بزفافه على مصممة الأزياء والاستايلست دنيا عبد المعبود، في شهر أكتوبر 2023، جاء ذلك بعد سنوات من انفصاله عن الفنانة غادة عادل والدة أبناءه وصلت لـ 5 سنوات.

محمود حجازي

احتفل الفنان محمود حجازي، في شهر سبتمبر 2023، بحفل زفافه على فتاة من خارج الوسط الفني، وذلك خلال تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية، وتعد الزيجة الثانية له بعد انفصاله عن أسما ابنة الفنان شريف منير.

تامر عاشور والمذيعة نانسي نور

احتفل المطرب تامر عاشور، في شهر أكتوبر 2023 ، بزواجه على المذيعة نانسي نور، وتعد هذه زيجته الثانية بعد انفصاله عن زوجته الأولى سمر أبو شقة بشكل رسمي في شهر يونيو 2023، بعد مرورهما بالعديد من المشاكل في السنوات الأخيرة.

ميرنا نور الدين

احتفلت الفنانة ميرنا نور الدين، في شهر يونيو 2023 ، بزواجها من شخص من خارج الوسط الفني، وذلك بمدينة السادس من أكتوبر.

طه دسوقي

احتفل الفنان الشاب طه دسوقي، في شهر أغسطس 2023، بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى نادين وتعمل كـ استايلست.

إيساف

احتفل المطرب إيساف، في شهر يناير 2023، بحفل زفافه على فتاة من خارج الوسط الفني، ليكسر عزوبيته كأحد أشهر عزاب الوسط الفني، وحضر الحفل عدد من نجوم الفن.

أحمد عصام

احتفل الفنان أحمد عصام مصمم الألعاب النارية بالحفلات، في شهر فبراير 2023، بحفل زفافه على فتاة من خارج الوسط الفنيي تدعى سارة عبد الفتاح، بحضور عدد من الفنانين، على رأسهم الكينج محمد منير، والفنان تامر حسني اللذان شهدا على عقد القران الذي أتمه الداعية مصطفى حسني.

ماريتا الحلاني

احتفلت الفنانة ماريتا الحلاني ابنة المطرب اللبناني عاصي الحلاني، في شهر شهر يونيو 2023، بحفل زفافها على المنتج اللبناني كميل أبي خليل في الحلانية بمنطقة البقاع في لبنان بمنزل والدها.