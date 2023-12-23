رؤوف السيد: أحمد حسام ميدو مفاجأة فيلم "الحريفة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

حقق الإعلان الرسمي لفيلم "الحريفة" نسب مشاهدة مرتفعة، وذلك بعد طرحه بساعات عبر صفحات الشركة المنتجة والمخرج رؤوف السيد على مواقع التواصل الاجتماعي.

الفيلم يشارك فيه نجم كرة القدم أحمد حسام ميدو في تجربته السينمائية الأولى، وتوقع المخرج رؤوف السيد أن يكون مفاجأة العمل، وكتب عبر حسابه على انستجرام: "العالمي مفاجأة فيلم الحريفة.. نجم السينما القادم"، ليرد عليه ميدو: "أجمد مخرج في مصر".

وعبر رؤوف عن سعادته بردود الفعل التي وصلته حتى الآن بعد طرح الإعلان الرسمي، متمنيا أن يكسب الفيلم ثقة الجمهور عند عرضه مطلع العام الجديد.

وأشار السيد إلى أنه يراهن على نجاح أحمد حسام ميدو في تجربته السينمائية الأولى، كما توقع أن ينال كزبرة نفس النجاح إذ يمتلك الثنائي موهبة تمثيلية سعى إلى اكتشافها، حسب تعبيره.

ويخوض رؤوف السيد تجربته السينمائية الأولى، وذلك بعد عمله لسنوات كمخرج إعلانات ومنتج لعدد كبير من البرامج، إذ بدأ حياته المهنية كمساعد مخرج لعدد من المخرجين، منهم مايكل بي في فيلم "ترانسفورمرز" والذي تم تصوير بعض من مشاهده في مصر، من إنتاج المخرج العالمي ستيفن سبيلبيرج، وشارك في بطولته شيا لابوف وميجان فوكس، والمخرج دوج ليمان في فيلم "فاير جيم" بطولة شون بن وناعومي واتس ونوح إمريش.

‎تدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.

فيلم "الحريفة" من المقرر طرحه يوم 4 يناير في دور العرض المصرية و11 يناير بالدول العربية، وهو من بطولة نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك وآخرين، مع ظهور خاص لبيومي فؤاد وشريف الدسوقي، ونجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، من إنتاج "تي فيجن" طارق الجنايني، تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف السيد.