داليدا خليل تحتفل بالكريسماس بهذه الطريقة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة داليدا خليل، متابعيها عبر السوشيال ميديا، احتفالها بالكريسماس، وذلك على طريقتها الخاصة.

ونشرت داليدا، صورتين لها وخلفها زينة الكريسماس، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "اجعله شهر ديسمبر للتذكر".

وتعد داليدا خليل ممثلة ومغنية وراقصة لبنانية شاركت في عدد من الأفلام والمسلسلات اللبنانية منها مسلسل بيوت من ورق ومسلسل بارانويا، كما شاركت مع النجم محمد عادل إمام في مسلسل هوجان، وزادت شهرتها حين انتشر لها مؤخرا صور مع الفنان عمرو دياب.

وقالت داليدا، عن قصة الصور المتداولة وقتها مع عمرو دياب ببرنامج " ET بالعربي": "أنا قولتله بوسني فباسني.. وطلعت كده بكل عفوية".

وتابعت: "أنا كنت في المشروع بتاعه في الساحل أنا وأصحابي واتحمست جدا لما عرفت إنه موجود وأنا طبعا من أشد المعجبات بعمرو دياب لأنه شخصية مميزة وملهمة وأسطورة بما تحمله الكلمة من معنى ومثير للقيل والقال مهما عمل".

وأضافت خليل: "ما تكلمناش في حاجة أكتر من شوية هزار، وهضامة وكلمتين على السريع ومشيت".