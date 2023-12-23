حنان القاسم تطرح أغنيتها الجديدة "صوت مزيكا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طرحت الفنانة حنان القاسم أحدث أغانيها والتي تحمل عنوان "صوت مزيكا" حصرياً على موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصة ساوند كلاود العالمية.

وجاء في بيان صحفي صادر عن الشركة المنتجة للأغنية لايف ستايلز ستوديوز، أن حنان القاسم قدمت بجديدها الغنائي اللهجة المصرية، وجاءت أغنية "صوت مزيكا" بقالب غنائي رومانسي مع إيقاعات سريعة.

أغنية "صوت مزيكا" صُورت على طريقة الفيديو كليب في مصر تحت إدارة المخرجة رودينا حاطوم، وظهرت حنان القاسم بأكثر من لوك.

وأعربت حنان القاسم عن سعادتها بطرح أغنية "صوت مزيكا" التي تزامن طرحها قبل أيام من نهاية العام الحالي ٢٠٢٣ متمنيةً أن تبقى المزيكا صوت الناس.

أغنية "صوت مزيكا" من كلمات لؤي الجوهري وألحان أحمد زعيم وتوزيع شريف قاسم وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.