سعد الزين يطرح أغنية "حملتي اسمي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طرح الفنان الأردني سعد الزين أغنية جديدة بعنوان "حملتي اسمي" حصرياً على موقع الفيديوهات يوتيوب والمنصة الرقمية العالمية ساوند كلاود.

وفي بيان صحفي صادر عن الشركة المنتجة لايف ستايلز ستوديوز: "قدم سعد الزين بأغنية (حملتي اسمي) اللهجة البيضا القريبة من الجمهور العربي خاصة في بلاد الشام، والأغنية من اللون الغنائي الشعبي وتناسب الأفراح".

على صعيد الصورة، صُورت أغنية "حملتي اسمي" في لبنان تحت إدارة المخرج فادي حداد.

أغنية "حملتي اسمي" من كلمات وألحان إيهاب غيث وتوزيع فراس عودة وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.