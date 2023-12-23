المايسترو أحمد عويضة يقود حفل "الأساتذة 3" للنجم مدحت صالح في الأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستعد الفنان مدحت صالح لإحياء النسخة الثالثة من حفلات "الأساتذة" بمشاركة المايسترو أحمد عويضة، وذلك في تمام الثامنة مساء الأحد 7 يناير المقبل.

ويقود عويضة الحفل الثالث من حفلات "الأساتذة" لمدحت صالح مع أوركسترا سيني سيمفوني، ويعيدان خلاله إحياء روائع الزمن الجميل لـ"كوكب الشرق" أم كلثوم ونجاة ومحرم فؤاد بشكل موسيقي أوركسترالي معاصر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ويجتمع مدحت صالح وأحمد عويضة للمرة الثانية على التوالي بعد النجاح الجماهيري واسع المدى الذي لاقى النسخة الثانية من حفلات "الأساتذة" في نهاية سبتمبر الماضي، والتي شهدت تقديم روائع "انت عمري" و"فكروني" لأم كلثوم و"مرسال الهوى" لنجاة الصغيرة مع إعادة إحياء أغاني مدحت صالح الشهيرة "حبيبي يا عاشق" و"النور مكانه في القلوب".

ويتعاون المايسترو أحمد عويضة مع مدحت صالح بعد النجاح الجماهيري لأخر حفلاته الموسيقية مع المطربة اللبنانية هبة طوجي والموسيقار اللبناني أسامة الرحباني، كما يجهز حاليا لسلسلة حفلات أوركسترالية في مصر والعالم العربي بالتزامن مع العام الجديد، من بينها عودة التعاون بينه وبين المطربة اللبنانية عبير نعمة.