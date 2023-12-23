إلهام شاهين في أحدث جلسة تصوير والجمهور: "شيك طول عمرك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورًا، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، على هامش ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، يوم الخميس 21 ديسمبر الجاري، عبر حسابها بموقع"فيسبوك".

وظهرت شاهين في الصور بإطلالة أنيقة مرتدية، وعلقت:"مهرجان الجونة السينمائي".

وانهالت عليها تعليقات الجمهوروجاءت كالتالي:"أجمل فنانة في الوسط الفني، صحة ونظارة، دائما مميزة وجميلة، تستحقين لقب نجمة النجوم، ممثلة رائعة، إطلالة رائعة، جميل جدا".

مهرجان الجونة السينمائي انطلقت فعاليات مساء الخميس ١٤ ديسمبر، وشهد على مدار الأيام الماضية عرض عدد من الأفلام التي تتناول القضية الفلسطينية، بينها: باب الشمس، الأستاذ. كما ضم برنامج الأفلام عدد كبير من الأعمال، مثل: من عبدول إلى ليلى، المعزة، آل شنب، بوابة هوليوود، إلى جانب جلسات الحوار والنقاش مع صناع السينما والنجوم، مثل جلسة المخرج مروان حامد، والفنانة يسرا، وجلسات أخرى لمناقشة قضايا سينمائية مهمة.



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