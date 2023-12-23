شيماء سيف مع كريم عبد العزيز من كواليس "السندباد": "بحبك وفخورة إني جنبك"

محمد اسماعيل - القاهرة - احتفلت الفنانة شيماء سيف بنجاح مسرحية "السندباد" بطولة الفنان كريم عبد العزيز والتي بدأ عرضها مؤخرًا ضمن فعاليات "موسم الرياض".

ونشرت "شيماء" صورة برفقة الفنان كريم عبد العزيز عبر استوري حسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت قائلة: "فعلا حب الناس عمره يا جيه من فراغ، بيجي للقلوب البيضاء النقية إلى عمرها ما شالت حاجة وحشة ولا كرهت الخير لغيرها وعشان كده كل الناس بتعشقك، بحبك قد العالم وفخورة اوي اني جنبك في عمل".

تدور أحداث مسرحية "السندباد" حول عمر أبو الهول الذي يجد قلادة سحرية في مقبرة قديمة، ثم تعود به إلى زمن السندباد، فيقرر أن ينتحل تلك الشخصية ليعيش حياة المغامرات والبطولات، ويشارك ببطولة العرض الفنانة نيللي كريم، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، تأليف محمد زيزو، إخراج محمد خيري.

يذكر أن الفنانة شيماء سيف تعاقدت مؤخرًا على بطولة المسلسل الكويتي "عش الدبابير" والمقرر عرضه خلال عام 2024.