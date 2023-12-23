بيتر ميمي يكشف عن صورة من كواليس "الحشاشين" وسط أجواء ممطرة في كازاخستان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل المخرج بيتر ميمي تصوير المشاهد الخارجية من مسلسل "الحشاشين" بطولة الفنان كريم عبد العزيز ، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

ونشر "بيتر" مقطع فيديو من كواليس التصوير عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وظهر خلاله وسط أجواء ممطرة وعلق قائلا: "كازاخستان في الصيف".

واحتفل كريم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي بنجاح فيلم "بيت الروبي" والذي عرض في موسم أفلام عيد الأضحى الماضي وأصبح الأعلى إيراد في تاريخ السينما المصرية.

يذكر أن المخرج بيتر ميمي يشارك بكتابة مسلسل "بيت الرفاعي" بطولة الفنان أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، محمد لطفي، ميرنا نور الدين، أحمد فؤاد سليم، وإخراج أحمد نادر جلال والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.