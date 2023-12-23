شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج رؤوف السيد: أبطال "الحريفة" تدربوا 3 أشهر على لعب الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج رؤوف السيد عن خضوع أبطال فيلم "الحريفة" إلى تدريب لمدة ثلاثة شهور على لعب الكرة من أجل حماية أنفسهم من الإصابة أثناء التصوير، مضيفًا في تصريحات لـ"الخليج 365" أن التدريب كان هدفه الوصول إلى حالة من التناغم والهارموني بين الممثلين أثناء التصوير.

وأشار رؤوف إلى أنه واجه بعض التحديات أثناء تصوير الفيلم بسبب حرصه على تصوير المشاهد في ملاعب حقيقية في الزاوية الحمراء وغيرها من المناطق، مؤكدًا أنه يراهن على ظهور كل الأبطال بشكل مختلف، كما يراهن على أن يكون أحمد حسام ميدو مفاجأة الفيلم في أول أعماله السينمائية.

وكان الإعلان الرسمي لفيلم "الحريفة" قد حقق نسب مشاهدة مرتفعة، وذلك بعد طرحه بساعات عبر صفحات الشركة المنتجة والمخرج رؤوف السيد على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويخوض رؤوف السيد تجربته السينمائية الأولى، حيث بدأ حياته المهنية كمساعد مخرج لعدد من المخرجين العالميين منهم مايكل بي في فيلم "ترانسفورمرز" والذي تم تصوير بعض من مشاهده في مصر، من إنتاج المخرج العالمي ستيفن سبيلبيرغ، وشارك في بطولته شيا لابوف وميجان فوكس، والمخرج دوج ليمان في فيلم "فاير جيم" بطولة شون بن وناعومي واتس ونوح إمريش.

‎تدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.

فيلم "الحريفة" من المقرر طرحه يوم 4 يناير في دور العرض المصرية و11 يناير بالدول العربية، وهو من بطولة نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك وآخرين، مع ظهور خاص لبيومي فؤاد وشريف الدسوقي، ونجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، من إنتاج "تي فيجن" طارق الجنايني، تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف السيد.