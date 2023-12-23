تراند اليوم : بالفيديو ..الأربعينية " ميساء مغربي" تكشف عدد مرات طلاقها ..وتوضح ماذا تعني لها الخيانة الجسدية

صحيفة الخليج 365: كشفت الفنانة ميساء مغربي عن عدد مرات طلاقها، وموقفها من الزواج من رجل متزوج.

وقالت الفنانة البالغة من العمر 40 عاما خلال لقاء لها مع برنامج "المشهد": " كنت أتمنى تكون حياتي الأسرية مستقرة، ولكن ما عرفت اختار صح في حياتي الخاصة". مشيرة إلى أنها تطلقت 4 مرات.

وتابعت: " ممكن أغفر الخيانة لأن الخيانة بالنسبة لي نسبية، والخيانة الجسدية ما تعني لي شيء وما راح أطلق، لكن لما أعرف أن عنده علاقة كاملة مع امرأة أخرى، راح أزعل وأعرف أن في شيء ما قادرة أكمله".

وأشارت إلى أنها تقبل أن تكون ضرة. ومضت قائلة: " أحسن لي ولا وجع الدماغ 24 ساعة، أكون ضرة مع واحدة معروفة، ما في مشكلة". ، أحسن ما يكون يعرف نساء كثير "

وأضافت: " الرجل لا تكفيه أنثى واحدة، ولكن تكفيه امرأة واحدة". لافتة إلى أن الاستقرار الأسري لا يعني أن يكون هناك زوجة وحيدة.