على خُطى هاني شاكر.. بيومي فؤاد يطلب جنسية الدومينيكان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن الفنان المصري بيومي فؤاد يسعى للحصول على جنسية كومنولث دومينيكان، إذ نشر حساب إحدى الشركات المتخصصة في إنهاء إجراءات وتيسير الحصول على جنسيات مختلف الدول والحصول على جوازات السفر الخاصة بتلك الدول، على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” مقطع فيديو يظهر فيه فؤاد، وهو يوقع على طلب الحصول على الجنسية، ويتحدث خلال الفيديو قائلاً إنه كان يعاني من مشكلة تتعلق بالحصول على تأشيرات لدول أخرى، خاصة أن ظروف عمله تتطلب منه السفر أحياناً في مدة لا تتخطى اليوم، ولذلك قرر اللجوء للشركة للحصول على جواز سفر دول الكاريبي.

يذكر أن بيومي فؤاد ليس أول الفنانين الذين اتخذوا تلك الخطوة حيث سبقه الفنان هاني شاكر الذي أعلن حصوله على جنسية دول الكاريبي لنفس السبب الذي أعلنه بيومي فؤاد.

يذكر أن بيومي فؤاد ينتظر عرض فيلم “الحريفة” الذي يشارك في بطولته بجانب نور النبوي وأحمد حسام ميدو، نور إيهاب، أحمد غزي، خالد الذهبي، سليم الترك ومغني المهرجانات كزبرة، والفيلم إخراج رؤوف السيد، تأليف إياد صالح، ومن المقرر طرحه في دور العرض بمصر يوم 4 كانون الثاني (يناير) المقبل، وفي سينمات الدول العربية بتاريخ 11 من نفس الشهر.