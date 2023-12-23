بعد عامين من التأجيل.. الإفراج عن فيلم يسرا “ليلة العيد”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قررت الشركة المنتجة لفيلم “ليلة العيد” بطولة النجمة المصرية يسرا، الإفراج عنه وطرحه في السينمات خلال العام المقبل وذلك بعد تأجيل عرضه لأكثر من عامين من دون معرفة الأسباب.

ويعتبر طرح فيلم “ليلة العيد” في دور العرض عودة ليسرا لتنافس على شباك التذاكر بعد فترة من الغياب عن شاشات السينما منذ آخر أفلامها “صاحب المقام” والذي عرض عام 2020، وشارك في بطولته آسر ياسين وبيومي فؤاد وامينة خليل.

فيلم “ليلة العيد” من بطولة يسرا وسيد رجب وريهام عبد الغفور وأحمد خالد صالح ويسرا اللوزي وهنادي مهنا ومحمود حافظ.

وكانت يسرا قد علقت خلال لقائها في برنامج “et بالعربي”، على هامش مشاركتها في فعاليات “مهرجان الجونة السينمائي”، على ارتفاع عدد الفنانين الراحلين خلال الفترة الماضية، قائلة: “إحنا كل يوم بنفقد حد مهم وكما رأينا كم اللي راح من نجوم وكتاب حاجة تخوف وصعبة جداً، مثل الشجرة الكبيرة اللي مليانة قناديل وكل شوية قنديل يقع فسوف تنطفي بعد فترة”. وأضافت: “وفاة ناهد فريد شوقي كانت صعبة عليا للغاية لأني عملت معها فيلم من أهم أفلامي “امرأة آيلة للسقوط””.