بعد طلاقها.. هنا الزاهد ترقص بحضور الأصداء: “سطلانة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في فترة قصيرة استطاعت الفنانة هنا الزاهد تجاوز أزمة طلاقها من الفنان أحمد فهمي، حيث حرصت خلال الفترة الحالية على الظهور في المناسبات العامة وكان من ضمنها حفل خطوبة صديقتها المذيعة لينا الطهطاوي.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من حفل الخطوبة، ظهرت فيه هنا الزاهد وهي ترقص مع لينا الطهطاوي على أغنية “سطلانة” الشهيرة بحضور الأصدقاء احتفالاً بخطوبة الأخيرة.

واحتفلت لينا الطهطاوي بخطوبتها في حفل عائلي بسيط على البلوغر محمد فرج، الذي نشر صوراً من حفل الخطوبة عبر حسابه بتطبيق “إنستغرام”، وكتب معلقا: “مخطوبين، اللهم ارزقني ودها وحبها، وارزقها ودي وحبي”.

من ناحية أخرى، انتهت هنا الزاهد من تصوير مشاهد فيلمها “فاصل من اللحظات اللذيذة” مع هشام ماجد.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول زوج وزوجة يعيشان حياة تعيسة، ولكن يقع حادث غير مألوف يقلب حياتهما رأسا على عقب.

يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد كان مسلسل “سيب وأنا اسيب” الذي شاركت في بطولته مع الفنان أحمد السعدني، وشاركهما فيه كل من: آية سماحة، محمد جمعة، يارا جبران، عارفة عبد الرسول، تأليف رنا أبو الريش، إخراج وائل إحسان.