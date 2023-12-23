خالد النبوي يكشف موقف والده من عمله في التمثيل ونصيحة نور الشريف له

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال حواره مع الإعلامي محمد سعد في برنامج sold out، كشف الفنان خالد النبوي عن رأيه في النجم الراحل نور الشريف، والنصيحة التي قدمها له، وكشف أيضًا عن حديثه مع والده قبل الشهرة، ورد فعل والده على عمله في التمثيل.

وقال النبوي: “والدي لما عرف إني اشتغلت في التمثيل لقيته بيقولي (أنت فاكر نفسك هتبقى نجيب الريحاني)”، وأضاف: “أنا كمان كنت بقول لنفسي هو أنا ممكن أبقى زي نجيب الريحاني مش معقول”.

وعن رأيه في الفنان الراحل نور الشريف قال: “مش سهل أبداً تبقى نور الشريف، أنا دخلت المكتب عنده وشوفت الـ22 جزء من موسوعة قصة الحضارة وهو كان بيعملنا لقاء علشان فيلم عايز فيه شباب صغير من المعهد، فأنا لما شوفت هو بيتعامل مع الكتاب إزاي قلت أنا عايز يبقى عندي الكتاب ده وفعلا جبته”.

وتابع متحدثاً عن نصيحة نور الشريف له: “هو اللي قالي لازم تستمر أنا كنت برفض أعمال هو قالي السينما لازم استمرار وإوعى تبعد حتى لو السيناريو مش عاجبك اعمله ومتقعدش في البيت لأن وأنت بتشتغل هيجيلك السيناريو اللي يعجبك لغاية لما تقدر تتحكم ومتعملش غير الكويس”.

وعن كيفية صناعة النجم قال: “في طريقين الأول إنك تخلي شخصياتك نجوم زي أحمد زكي يعمل شخصية يخلي الشخصية نجم، ولولا أحمد زكي أنا مكنتش هفكر في التمثيل، ولولا نجيب الريحاني مكنتش همثل وأنا طول الوقت بحب أشوف اللي قبلي”.